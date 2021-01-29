Биткойн в ходе торговой сессии рос более чем на 10%.

Как сообщается на портале CoinDesk цена самой популярной криптовалюты достигала $33,5 тыс. Последние месяцы курс биткойна демонстрировал рекордный рост, доходя до $41 тыс. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».
2021-01-29T03:14:18+03:00
2021-01-29T03:14:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:14, 29 января 2021
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