Биткойн в ходе торговой сессии рос более чем на 10%.

Как сообщается на портале CoinDesk цена самой популярной криптовалюты достигала $33,5 тыс. Последние месяцы курс биткойна демонстрировал рекордный рост, доходя до $41 тыс. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».