Мнение главреда т/к RT Маргариты Симоньян о присоединении Донбасс к России является ее личной точкой зрения.

Об этом в эфире «Дождя» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Накануне Симоньян, выступая на форуме в Донецке, заявила, что жители востока Украины «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими», и призвала Россию присоединить этот регион.
2021-01-29T03:11:40+03:00
2021-01-29T03:11:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 29 января 2021
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