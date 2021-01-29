Дети и внуки ученых Атомного проекта выступили против установки фигур Берии на ВДНХ.

В их открытом письме, опубликованном в Новой газете, они обвинили «Росатом» в попытке «обелить» и «придать респектабельный статус» личности наркома внутренних дел СССР, установив его фигуру в павильоне атомной энергии наравне с научными руководителями проекта. Ранее пресс-службе «Росамтома» заявили, что «рассказ об атомном проекте СССР без упоминания личности Берии не представляется возможным, так как он курировал создание советского ядерного оружия. Письмо, которое подписали около 30 родственников академиков и профессоров Атомного проекта, наравлено в администрацию президента и госкорпорацию «Росатом».