Алексей Навальный выпустил новое обращение из СИЗО.

По его словам, если на улицы выйдут два процента зрителей фильма «Дворец для Путина», этого будет достаточно, чтобы, как он выразился, «привести в чувство завсегдатаев аквадискотеки». Фильм-расследование про дворец Путина посмотрело уже 100 миллионов пользователей интернета. В фильме утверждается, что Владимир Путин пользуется тайной резиденцией на Черном море, которая была построена на деньги его друзей и связанных с ними компаний. Сам президент утверждает, что не имеет к этой недвижимости никакого отношения. Накануне Мособлсуд оставил Навального под стражей до середины февраля