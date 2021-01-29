Спортивные чиновники не стали отменять или переносить ЧМ по фиг. кат-21 в Стокгольме.

Как сообщили РБК источники в Международном союзе конькобежцев и оргкомитете чемпионата, турнир должен пройти с 22 по 28 марта. Российские фигуристы выступят на чемпионате в команде под названием «Федерации фигурного катания на коньках России», сокращенным на латинице до трех слов — «Figure Skating Russia» (FSR).