Спортивные чиновники не стали отменять или переносить ЧМ по фиг. кат-21 в Стокгольме.

Как сообщили РБК источники в Международном союзе конькобежцев и оргкомитете чемпионата, турнир должен пройти с 22 по 28 марта. Российские фигуристы выступят на чемпионате в команде под названием «Федерации фигурного катания на коньках России», сокращенным на латинице до трех слов — «Figure Skating Russia» (FSR).
2021-01-29T02:15:01+03:00
2021-01-29T02:15:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:15, 29 января 2021
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