Татьян Голикова заявила, что ковид-паспартов в России не будет.

По словам вице-премьера, в стране уже есть официальный документ, который подтверждает прохождение гражданами вакцинации. На совещании президента с членами правительства Голикова назвала введение дополнительных кроме установленного сертификата документов о прививках «вредным» и «нецелесообразным».