Татьян Голикова заявила, что ковид-паспартов в России не будет.

По словам вице-премьера, в стране уже есть официальный документ, который подтверждает прохождение гражданами вакцинации. На совещании президента с членами правительства Голикова назвала введение дополнительных кроме установленного сертификата документов о прививках «вредным» и «нецелесообразным».
2021-01-29T02:12:28+03:00
2021-01-29T02:12:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 29 января 2021
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