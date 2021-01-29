Обязательное ношение масок в общественных местах может быть отменено уже в этом году.

Это допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, подтверждается предположение о том, что COVID-19 будет сезонным заболеванием. Глава Роспотребнадзора также сообщила, что антитела к коронавирусу к настоящему моменту выработались примерно у 20–25% россиян. Но, по ее словам, привить нужно всех, кто сегодня еще не переболел.
2021-01-29T02:11:23+03:00
2021-01-29T02:11:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 29 января 2021
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