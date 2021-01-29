Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца тиктокера Константина Лакеева.

Он обвиняется в повреждении автомобиля со спецномерам во время акции протеста в Москве 23 января. Дело на него завелдено по двум статьям — о хулиганстве и о порче имущества. Тиктокера задержали 26 января сотрудники ФСБ. Член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович ранее сообщала, что при задержании Лакеева избили. Лакеева задержали в «тикток-хаусе» — съемном доме в Новой Москве, где он жил с другими блогерами.