Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца тиктокера Константина Лакеева.

Он обвиняется в повреждении автомобиля со спецномерам во время акции протеста в Москве 23 января. Дело на него завелдено по двум статьям — о хулиганстве и о порче имущества. Тиктокера задержали 26 января сотрудники ФСБ. Член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович ранее сообщала, что при задержании Лакеева избили. Лакеева задержали в «тикток-хаусе» — съемном доме в Новой Москве, где он жил с другими блогерами.
2021-01-29T02:07:10+03:00
2021-01-29T02:07:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 29 января 2021
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