Украина расширила санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

Об этом говорится в подписанном президентом Владимиром Зеленским указе, который вводит в действие решение СНБО. Сами списки на сайте президента Украины не приводятся. В конце прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень украинских физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Всего в расширенный перечень вошли 849 чел.