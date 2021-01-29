Украина расширила санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

Об этом говорится в подписанном президентом Владимиром Зеленским указе, который вводит в действие решение СНБО. Сами списки на сайте президента Украины не приводятся. В конце прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень украинских физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Всего в расширенный перечень вошли 849 чел.
2021-01-29T01:11:33+03:00
2021-01-29T01:11:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 29 января 2021
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