Авиакомпания «Финнэйр» сегодня возобновляет рейсы между Хельсинки и Петербургом.

Как передает ТАСС, полеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям. При этом перевозчик требует от пассажира предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, если человек путешествует в Финляндию, или сертификат об уже перенесенном заражении Ковид-19. Это требование не касается транзитных пассажиров. В марте Finnair планирует возобновить полеты между Хельсинки и Москвой.
2021-01-29T01:09:23+03:00
2021-01-29T01:09:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 29 января 2021
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