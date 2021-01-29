Авиакомпания «Финнэйр» сегодня возобновляет рейсы между Хельсинки и Петербургом.

Как передает ТАСС, полеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям. При этом перевозчик требует от пассажира предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, если человек путешествует в Финляндию, или сертификат об уже перенесенном заражении Ковид-19. Это требование не касается транзитных пассажиров. В марте Finnair планирует возобновить полеты между Хельсинки и Москвой.