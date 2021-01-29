Россия решила возобновить авиасообщение с Грецией и Сингапуром.

Полеты станут возможны с 8 февраля. С этого же дня разрешат международные рейсы из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска

Кроме того, с 8 февраля из аэропортов России будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет