Полиция установила личности еще пяти подозреваемых в насилии в отн. силовиков 23 января.

По сведениям ТАСС, они участвовали в акции в поддержку Навального в Москве. Организован поиск этих людей. Источник агентства в силовых структурах отметил, что все они будут привлечены к уголовной ответственности. Официальных комментариев следственных органов агентство не приводит.
2021-01-29T01:06:46+03:00
2021-01-29T01:06:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 29 января 2021
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