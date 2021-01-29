Мособлсуд посчитал законным задержание Алексея Навального до 15 февраля.

Апелляционная жалоба на продление задержания оппозиционного политика на 30 суток отклонена. Судье Мусе Мусаеву понадобилось чуть больше часа на ознакомление с делом и доводами сторон. Сам Алексей Навальный участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО «Матросская тишина». Там он находится уже 11-ый день. Навальный был взят под стражу на следующий день после возвращения из Берлина, где он лечился после отравления «Новичком». ФСИН хочет заменить политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный на том основании, что Навальный не отмечался в инспекции, хотя зашита представила доказательства того, что он физически не мог этого сделать. Адвокаты утверждали, что Навальный не нарушал испытательный срок, и его задержание незаконно