На 88 году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой.

Он скончался в столичной больнице, куда в начале января был госпитализирован с коронавирусом. Накануне состояние Ланового резко ухудшилось. В последние дни актер находился в реанимации. Его состояние медики оценивали как тяжелое, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
2021-01-29T01:04:08+03:00
2021-01-29T01:04:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 29 января 2021
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