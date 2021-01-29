На 88 году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой.

Он скончался в столичной больнице, куда в начале января был госпитализирован с коронавирусом. Накануне состояние Ланового резко ухудшилось. В последние дни актер находился в реанимации. Его состояние медики оценивали как тяжелое, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.