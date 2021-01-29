Мосгорсуд сегодня вновь попытается отобрать присяжных по делу сестер Хачатурян

Девушек обвиняют в убийстве отца. О том, почему судебное разбирательство до сих пор не началось.

Отбор присяжных откладывался уже пять раз. Среди оснований – подозрения на коронавирус у одной из обвиняемых и недостаточное количество кандидатов в жюри. В последний раз в суд явились всего 10 претендентов из минимума в 20 человек. Стоит напомнить, что для старта процесса необходимо отобрать восемь основных и несколько запасных присяжных. Эта процедура уже растянулась на полгода.

Михаила Хачатуряна, по версии следствия, убили три его дочери. Адвокаты говорят, что отец систематически избавил девушек и применял к ним сексуальное насилие. Как полагает защита, дело должно было быть переквалифицировано на статью о необходимой самообороне. В отличие от двух старших сестер Хачатурян, дело младшей – Марии – рассматривается отдельно в Бутырском районном суде столице. Экспертиза признала ее невменяемой на момент совершения преступления. Поэтому следователи попросят для нее принудительное лечение у психиатра.

Кристине и Ангелине Хачатурян грозит лишение свободы на срок до 20 лет.