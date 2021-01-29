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00:03, 29 января 2021

Благотворительный вечер в поддержку политических заключенных пройдёт сегодня в Москве

Из-за коронавируса акцию проведут в онлайн-формате.

Мероприятие начнется в 19 часов. В нём примут участие писатель и драматург Виктор Шендерович, поэты Игорь Иртеньев, Алла Боссарт и Сергей Плотов. Благотворительный вечер назвали «За нашу и вашу свободу!». Он пройдет в Сахаровском центре, его можно будет посмотреть онлайн. Все средства пойдут людям, которые находятся за решёткой по политическим обвинениям. Для участия в zoom-конференции необходимо зарегистрироваться, и организаторы за час до начала вечера пришлют ссылку на мероприятие. Его также покажут на YouTube-канале Сахаровского центра. Организаторы акции отмечают, что конвейер политических репрессий не останавливается и в условиях пандемии коронавируса. Политзаключенных становится больше, чем раньше, им нужна помощь, они ждут писем и слов поддержки.

По данным правозащитного центра Мемориал в России около 350-ти политзаключённых. Сама организация признана иностранным агентом.



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