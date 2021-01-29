В Москве не утихают задержания и аресты соратников А. Навального и участников несогласованных акций в его поддержку

В Москве не утихают задержания и аресты соратников Алексея Навального и участников несогласованных акций в его поддержку. Часть из них становится очередными фигурантами уголовных дел.

В деле о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции в прошлую субботу появился уже пятый подозреваемый. Им стал координатор столичного штаба Навального Олег Степанов. Его задержали на 48 часов. Вместе со Степановым фигурантами этого дела еще в среду стали участница Pussy Riot Мария Алехина, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег Навальный и политик Любовь Соболь.

Между тем по тому же делу о нарушении эпидемиологических правил допросили муниципального депутата Люсю Штейн. Она, как сообщает правозащитный проект «Апология протеста», осталась в качестве свидетельницы, при этом от дачи показаний Штейн отказалась. В настоящий момент депутат отбывает административный арест в 10 суток.

Тем временем об обысках в квартире родителей сообщал муниципальный депутат Константин Янкаускас. По его словам, силовики изъяли телефоны и ноутбук. Пресненский суд, в свою очередь, арестовал на 2 месяца двух участников акции 23 января в центре Москвы. Один из них – видеоблогер Константин Лакеев, обвиняемый в нападении на машину ФСБ. Другой – уроженец Чечни Сайд Мухаммад Джумаев, которого обвинили в драке с силовиками.

Следственный комитет, в свою очередь, сообщил о возбуждении еще трех уголовных дел по статье о насилии в отношении полицейских.