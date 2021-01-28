Фото сенатора Берни Сандерса в шерстяных варежках на инаугурации Джо Байдена принесло ему почти 2 миллиона долларов

Как передает британская медиакомпания Би-би-си, на официальном сайте политика стали продаваться майки с этой фотографией по 27 долларов и кофты за 45 долларов, и были распроданы меньше, чем за час. В офисе Сандерса обещают эти деньги направить на благотворительность.
2021-01-28T23:04:14+03:00
2021-01-28T23:04:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:04, 28 января 2021
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