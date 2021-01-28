Российские полярники сообщили, что восстановили телефонную связь с Россией, поврежденную пожаром еще в июне

Как говорится на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, теперь сотрудники станции «Мирный» в Антарктиде возобновили озонометрические стратосферные наблюдения, прерванные из-за пожара. Его причиной было короткое замыкание, — передает ТАСС.
2021-01-28T23:03:56+03:00
2021-01-28T23:03:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 28 января 2021
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