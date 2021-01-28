Российские полярники сообщили, что восстановили телефонную связь с Россией, поврежденную пожаром еще в июне

Как говорится на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, теперь сотрудники станции «Мирный» в Антарктиде возобновили озонометрические стратосферные наблюдения, прерванные из-за пожара. Его причиной было короткое замыкание, — передает ТАСС.