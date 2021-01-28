Дети и внуки участников советского атомного проекта выступили против установки на ВДНХ скульптуры Берии

В их открытом письме, которое опубликовано на сайте «Новой газеты», говорится, что «Росатом» пытается обелить и придать респектабельный статус личности наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии. Госкорпорация намерена установить его статую в павильоне атомной энергии на ВДНХ наравне с научными руководителями атомного проекта. В письме подчеркивается, что Берия является одной из самых зловещих фигур в истории нашей страны», чьи репрессии в том числе нанесли тяжелый и во многих случаях непоправимый урон развитию отечественной науки.