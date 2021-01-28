Дети и внуки участников советского атомного проекта выступили против установки на ВДНХ скульптуры Берии

В их открытом письме, которое опубликовано на сайте «Новой газеты», говорится, что «Росатом» пытается обелить и придать респектабельный статус личности наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии. Госкорпорация намерена установить его статую в павильоне атомной энергии на ВДНХ наравне с научными руководителями атомного проекта. В письме подчеркивается, что Берия является одной из самых зловещих фигур в истории нашей страны», чьи репрессии в том числе нанесли тяжелый и во многих случаях непоправимый урон развитию отечественной науки.
2021-01-28T23:02:09+03:00
2021-01-28T23:02:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 28 января 2021
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