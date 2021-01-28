Московская полиция ищет еще пять подозреваемых по уголовным делам из-за акций 23 января, сообщил источник ТАСС. Ранее сегодня Пресненский суд Москвы арестовал двух участников протестов 23 января, которые проходят по уголовным делам. В СИЗО отправлен уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, его обвиняют в драке с силовиками. В СК утверждают, что он признал вину. Арестован также 18-летний видеоблогер Константин Лакеев, он подозревается в нападении на машину ФСБ.

В Москве расследуют, в общей сложности 9 уголовных дел после акций 23 января в поддержку Алексея Навального, еще пять – в Петербурге.