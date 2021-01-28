Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля, сообщили в оперштабе по коронавирусу

Полеты из России в эти страны и обратно были приостановлены в конце марта из-за пандемии коронавируса. Кроме того, с 8 февраля будут возобновлены международные перелеты еще из 8 городов России – это Астрахань, Екатеринбург, Иркутск, Махачкала, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Пермь и Хабаровск, передает РИА Новости.