В Роскосмосе сообщили, что в отряд космонавтов вновь не отобрали ни одной девушки

Кандидатами в космонавты были зачислены четверо человек, — передает ТАСС. В 2016-ом году в отряд космонавтов была зачислена Анна Кикина и до сих пор она остается там единственной женщиной. При этом еще два года назад в госкорпорации собирались сформировать специальный женский отряд космонавтов.