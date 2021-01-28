В Роскосмосе сообщили, что в отряд космонавтов вновь не отобрали ни одной девушки

Кандидатами в космонавты были зачислены четверо человек, — передает ТАСС. В 2016-ом году в отряд космонавтов была зачислена Анна Кикина и до сих пор она остается там единственной женщиной. При этом еще два года назад в госкорпорации собирались сформировать специальный женский отряд космонавтов.
2021-01-28T22:33:01+03:00
2021-01-28T22:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 28 января 2021
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