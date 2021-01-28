РБК: Московская полиция составила протоколы в отношении 173 родителей за участие их детей в протестах

Московская полиция, по информации РБК, составила протоколы в отношении 173 родителей за участие их детей в протестах. Изданию об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. По ее словам, как это в дальнейшем повлиять на жизнь детей, должна решать школа индивидуально. Ранее сегодня в полиции сообщили, что после субботних несогласованных протестов в поддержку Алексея Навального в Москве привлечены к административной ответственности 276 человек, из них 110 отбывают административные аресты. По данным портала «ОВД-Инфо», всего в Москве были задержаны свыше полутора тысяч человек, по всей России – более четырех тысяч.