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22:06, 28 января 2021

Школьный совет Сан-Франциско принял решение убрать из названий школ имена деятелей, связанных с рабством или расизмом

Школьный совет Сан Франциско принял решение убрать из названий школ имена публичных деятелей, напрямую или косвенно связанных с рабством или расизмом. В список к переименованию попали не только школы имени Джорджа Вашингтоне и Авраама Линкольна, но и действующего сенатора Дайаны Фейнштейн — от Демократической партии.

Голосами 6 против 1 школьный совет Сан-Франциско принял решение, что все государственные школы округа, носящие имена публичных деятелей, связанных с рабством или расизмом, должны к апрелю заменить названия. В список попали 44 школы — треть из 125-ти всех школ округа, включая те, что сейчас носят имена американских президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и Авраама Линкольна. Вашингтон и Джефферсон были рабовладельцами, а Линкольн, несмотря на то, что именно он отменил рабство в 1863 году, попал в список за обращение с коренными американцами — индейскими племенами. Также переименовать придётся школы, носящие имена композитора, написавшего американский гимн Фрэнсиса Скота Ки, и сенатора от Демократической Партии 87-летней Дайаны Фейнштейн. Будучи мэром Сан Франциско, в 1984 году Фейнштейн распорядилась заменить вандализированный флаг конфедератов на здании мэрии. Когда флаг вандализировали 2-й раз, мэр Фейнштейн заменять его не стала. Решение школьного совета Сан Франциско вызвало критику даже демократическая партия. Мэр города Лондон Брид раскритиковала школьный совет за то, что он занимается этой темой в разгар коронавируса, когда насущной проблемой является открытие школ и возобновление обучения в классах. Бывший помощник пресс-секретаря президента Барака Обамы Бен Ла Болт назвал школьный совет Сан-Франциско пародией на самих себя — за то что его члены занимаются такими вопросами в разгар пандемии. Замена имен в 44-х школах обойдется в 440 тысяч долларов.

Школьный совет Сан-Франциско заявил, что меняет «названий школ, названных в честь исторических личностей, которые занимались порабощением людей; кто угнетал женщин, препятствуя прогрессу общества; чьи действия привели к геноциду; или кто иным образом значительно ограничил возможности тех, кто находится среди нас, в плане права на жизнь, свободу и стремление к счастью».



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