18-летнего видеоблогера Константина Лакеева арестовали на 2 месяца по делу о нападении на автомобиль ФСБ в ходе акции 23 января. Ему предъявили обвинение по статьям о хулиганстве и о порче имущества.

Лакеев, как считает следствие, во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального прыгнул на капот автомобиля с номерами ФСБ. Следственный комитет накануне опубликовал видеозапись с признательными показаниями видеоблогера и с раскаянием. Однако член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, посетившая Лакеева в изоляторе, утверждает, что при задержании его избили, а затем долгое время не кормили.

Кроме того, Пресненский суд также на 2 месяца арестовал уроженца Чечни Сайд-Мухамада Джумаева. Он попал на опубликованную интернет-изданием Baza видеозапись с Пушкинской площади, где молодой человек вступает в рукопашный бой с несколькими омоновцами. По версии СК, он нанес силовикам множественные удары руками и ногами по различным частям тела. По делу о насилии в отношении полицейских на акции 23 января есть задержания и в Санкт-Петербурге. Как передает интернет-издание «МБХ медиа», подозреваемым стал отец семерых детей Андрей Ломов. По словам его жены, силовики пришли к ним с обыском около 6 утра.

Наконец, продолжаются задержания и соратников Навального. Координатор его столичного штаба Олег Степанов стал фигурантом уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Чуть ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении еще трех уголовных дел по статье о насилии против полицейских на акциях 23 января. Всего же по всей России на несогласованных протестах в поддержку политика Алексея Навального, по данным проекта «ОВД-Инфо», были задержаны свыше 4 тысяч человек.