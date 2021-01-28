Московский муниципальный депутат Константин Янкаускас сообщил, что силовики завершили обыск у его родителей

По его словам, у них изъяли телефоны и ноутбук и допросили его мать по уголовному делу о распространении коронавируса. Янкаускас отметил в Twitter, что его 78-летнему отцу сейчас уже лучше, а до этого ему стало плохо во время следственных действий и из-за этого вызывали скорую. По уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил накануне задержали брата Алексея Навального Олега Навального, соратницу политика Любовь Соболь, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву и участницу Pussy Riot Марию Алехину. Сегодня по тому же делу был задержан координатор московского штаба Навального Олег Степанов.