Пресненский суд Москвы арестовал двух участников протестов 23 января, которые проходят по уголовным делам

В СИЗО отправлен уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, его обвиняют в драке с силовиками. В СК утверждают, что он признал вину. Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призывал уроженца республики выйти на связь и говорил, что его проблемы с законом могут решить, если он скажет, что не поддерживает протестующих. Арестован также 18-летний видеоблогер Константин Лакеев, он подозревается в нападении на машину ФСБ.