Пресненский суд Москвы арестовал двух участников протестов 23 января, которые проходят по уголовным делам

В СИЗО отправлен уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, его обвиняют в драке с силовиками. В СК утверждают, что он признал вину. Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призывал уроженца республики выйти на связь и говорил, что его проблемы с законом могут решить, если он скажет, что не поддерживает протестующих. Арестован также 18-летний видеоблогер Константин Лакеев, он подозревается в нападении на машину ФСБ.
2021-01-28T21:31:23+03:00
2021-01-28T21:42:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 28 января 2021
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