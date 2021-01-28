Следователи в республике Коми не стали возбуждать уголовное дело против полицейских по факту смерти задержанного

Как сообщили Интерфаксу в прокуратуре, в сентябре в Сосногорске полицейских вызвала супруга 33-летнего мужчины, который был пьяным и угрожал ей молотком. Прибывшие сотрудники МВД надели на него наручники, а когда вывели из дома на улицу, он скончался, как утверждается, в результате сердечного приступа.

