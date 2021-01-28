Суд арестовал 18-летнего видеоблогера Константина Лакеева по делу о нападении на автомобиль ФСБ

Пресненский районный суд Москвы арестовал 18-летнего видеоблогера Константина Лакеева по делу о нападении на автомобиль ФСБ. Молодого человека обвиняют в хулиганстве и умышленной порче имущества. По версии следствия, во время несогласованной акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января, Лакеев прыгнул на капот машины с номерами ФСБ.

При задержании его побили, затем долгое время не кормили, — сообщила радиостанции «Эхо Москвы» член ОНК Москвы Марина Литвинович, которая посетила подозреваемого в изоляторе. Марина Литвинович считает, что власти постараются сделать судебный процесс над Константином Лакеевым показательным.

После акции 23 января в Москве расследуют, в общей сложности, 9 уголовных дел о насилии в отношении представителей власти.