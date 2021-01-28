В ФБК сообщили, что видео под названием «Дворец для Путина» набрало на YouTube 100 миллионов просмотров

Директор Фонда Иван Жданов сослался на внутреннюю статистику видеохостинга. При этом на счетчике под видео сейчас более 99 миллионов просмотров.

Ранее президент Владимир Путин сказал, что не видел это расследование, но листал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Путин подчеркнул, что дворец под Геленджиком никогда не принадлежал ни ему, ни его близким родственникам.

В своем расследовании Алексей Навальный утверждает, что здание стоимостью 100 миллиардов рублей с виноградниками записано на третьих лиц, но было построено для президента.

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр иностранных агентов. Власти требуют от СМИ это постоянно упоминать.