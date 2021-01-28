Суд в Пакистане постановил освободить Ахмеда Омара Шейха, признанного виновным в убийстве американского журналиста

Верховный суд Пакистана постановил освободить Ахмеда Омара Шейха, признанного виновным в убийстве американского журналиста. Ранее он был приговорен к смертной казни по обвинению в организации убийства в 2002 году репортера газеты The Wall Street Journal Дэниэла Пёрла. Как передает агентство Reuters, фигурант был оправдан большинством голосов судий – два против одного. Власти США уже говорили о возможности заочного суда над лидером запрещенной в Пакистане мусульманской группировке, которого называют террористом.

