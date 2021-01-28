«Коммерсантъ»: МИД попросил провести в закрытом режиме суд по делу о пропаже из здания ведомства миллиона долларов

МИД попросил провести в закрытом режиме суд по делу о пропаже из здания ведомства миллиона долларов, — пишет газета «Коммерсантъ». Как передает издание, просьбу закрыть процесс министерство объясняет тем, что на заседании будут разглашены секретные сведения. Пресненский суд Москвы рассмотрит ходатайство только 3 февраля. Под следствием по этому делу бывшая сотрудница МИДа Наталья Агальцева.

