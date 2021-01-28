Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН временный поверенный в делах США при всемирной организации Ричард Миллс, — передает Интерфакс. Год назад президент России Владимир Путин заявил, что в Ливии нет россиян, которые представляют интересы государства.
США призывают Россию и Турцию немедленно вывести из Ливии свои войска, наемников и военных посредников
Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН временный поверенный в делах США при всемирной организации Ричард Миллс, — передает Интерфакс. Год назад президент России Владимир Путин заявил, что в Ливии нет россиян, которые представляют интересы государства.