Силовики этим вечером продолжили обыски и допросы сторонников Алексея Навального

Муниципальный депутат Константин Янкаускас сообщил радиостанции «Эхо Москвы», что полицейские с обыском пришли к его пожилым родителям, у которых он не живет уже восемь лет. В своем Twitter он написал, что его отцу стало плохо и приехала скорая. Янкаускас предположил, что следственные действия связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

По этому же делу в качестве свидетеля была допрошена муниципальный депутат Люся Штейн, — передает правозащитный проект «Апология протеста». После этого девушку повезли обратно в спецприемник, где она отбывает десять суток ареста после акции 23 января.

По делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм задержаны уже пять человек, в том числе, брат Алексея Навального Олег Навальный, соратница политика Любовь Соболь и участница Pussy Riot Мария Алехина.