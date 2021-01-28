Картина флорентийского художника Эпохи Возрождения Сандро Боттичелли продана за 92 миллиона долларов

Торги провел в Нью-Йорке аукционный дом Сотби. Полотно под названием «Молодой человек с медальоном» было написано во второй половине XV века и принадлежало нескольким поколениям семьи британских аристократов. Как передает ТАСС, личность покупателя не разглашается, но о ставке, которая оказалась самой высокой, объявила сотрудница торгового дома, которая отвечает за работу с клиентами из России и других стран СНГ.

