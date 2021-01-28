Британская газета Times утверждает, что в Ливии был захвачен российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь»

По сведениям издания, это произошло в июне. В публикации говорится, что российскую военную технику использовали антиправительственные силы. Комплекс «Панцирь С-1» сначала был отправлен на базу с турецкими военными, а затем на американскую базу в Германии. Ранее президент Турции утверждал, что в ливийской войне участвуют российские наемники, в Кремле это отрицают.
2021-01-28T20:06:00+03:00
2021-01-28T20:06:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:06, 28 января 2021
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