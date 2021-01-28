Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что пять столичных больниц, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом, вернутся к обычной работе. По ее словам, это связано с тем, что волна эпидемии идет на спад. Анастасия Ракова отметила, что в Москве привились от коронавируса более 320 тысяч человек и подчеркнула, что столичные власти готовы обеспечить вакциной в полном объеме всех пенсионеров, которые хотят привиться.