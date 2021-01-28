Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что пять столичных больниц, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом, вернутся к обычной работе. По ее словам, это связано с тем, что волна эпидемии идет на спад. Анастасия Ракова отметила, что в Москве привились от коронавируса более 320 тысяч человек и подчеркнула, что столичные власти готовы обеспечить вакциной в полном объеме всех пенсионеров, которые хотят привиться.
2021-01-28T20:05:43+03:00
2021-01-28T20:05:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2781548-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:05, 28 января 2021
Загрузка комментариев...