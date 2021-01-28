Baza: Народный артист Советского Союза Василий Лановой пережил состояние клинической смерти

Народный артист Советского Союза Василий Лановой пережил состояние клинической смерти, — утверждает телеграм-канал Baza. Эту информацию подтвердил изданию РБК знакомый актера. Ранее сегодня директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что Лановой переведен в реанимацию. 87-летний артист, у которого нашли коронавирус, был госпитализирован 2 января.
2021-01-28T20:03:28+03:00
2021-01-28T20:03:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 28 января 2021
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