В Петербурге по уголовному делу после акции 23 января задержан отец семерых детей, — передает «МБХ медиа». Жена Андрея Ломова Елена рассказала изданию, что силовики пришли к ним с обыском около шести утра. Дело возбуждено по статье о насилии в отношении представителей власти.

Ранее сегодня СК сообщил о возбуждении в Москве и Петербурге трех новых уголовных дел по этой статье. До этого в столице были задержаны, по аналогичным обвинениям, шесть человек. 23 января по всей России прошли несогласованные протесты в поддержку политика Алексея Навального. По данным портала «ОВД-Инфо», в Москве были задержаны более полутора тысячи человек, по всей России – больше четырех тысяч.