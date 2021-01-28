Как передает чешское радио, политик появился без нее на общественном мероприятии в конце октября в Праге. Вацлав Клаус ранее заявил, что введенные властями социальные ограничения незаконны, поскольку нарушают права и свободы граждан.
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус оштрафован на 400 евро за отсутствие медицинской маски
Как передает чешское радио, политик появился без нее на общественном мероприятии в конце октября в Праге. Вацлав Клаус ранее заявил, что введенные властями социальные ограничения незаконны, поскольку нарушают права и свободы граждан.