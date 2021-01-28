Директор НИИ гриппа сообщил, что человек после вакцинации может быть распространителем коронавируса

Дмитрий Лиознов отметил, что возбудитель может попасть на слизистые оболочки и выделяться во внешнюю среду. При этом носитель инфекции сам болеть не будет. В этой связи Лиознов сказал о необходимости соблюдать меры профилактики и после прививки от коронавируса, — передает ТАСС.
2021-01-28T19:34:17+03:00
2021-01-28T19:34:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 28 января 2021
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