Директор НИИ гриппа сообщил, что человек после вакцинации может быть распространителем коронавируса

Дмитрий Лиознов отметил, что возбудитель может попасть на слизистые оболочки и выделяться во внешнюю среду. При этом носитель инфекции сам болеть не будет. В этой связи Лиознов сказал о необходимости соблюдать меры профилактики и после прививки от коронавируса, — передает ТАСС.