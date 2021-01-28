Депутат Госдумы Вадим Белоусов не признал вину по делу о взятке более чем на 3 миллиарда рублей

Депутат Госдумы Вадим Белоусов, как передает ТАСС, не признал вину по делу о взятке более чем на 3 миллиарда рублей. Первое судебное заседание по существу прошло в Мосгорсуде. Следователи утверждают, что крупную взятку Белоусов получил вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем от представителей дорожно-строительного холдинга за общее покровительство при распределении госзаказов.
2021-01-28T19:33:58+03:00
2021-01-28T19:33:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 28 января 2021
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