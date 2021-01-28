Пресненский суд Москвы на 2 месяца арестовал уроженца Чечни Саида-Мухаммеда Джумаева из-за акции 23 января

По версии следствия, он устроил драку с сотрудниками Росгвардии на Пушкинской площади по время несогласованных протестов в поддержку Алексея Навального. СК опубликовал видео, где Джумаев признает вину. Ранее молодого человека призывал выйти на связь депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и обещал помочь с решением его проблем с законом, если тот скажет, что не поддерживает протестующих.