Главный раввин Петербурга пожаловался в прокуратуру на высказывания профессора Владимира Матвеева

На вебинаре для педагогов школ Ленинградской области он прочитал лекцию, в которой отрицал события Холокоста.

Главный раввин Петербурга Менахем-Мендл Певзнер попросил надзорное ведомство проверить выступление профессора Владимира Матвеева. Прреподаватель двух петербургских вузов прочитал завучам и директорам школ 47-го региона лекцию на семинаре, который организовал Ленинградский институт развития образования. В частности, Матвеев говорил, что Холокоста не было, и нацисты не уничтожали евреев в газовых камерах, а лишь проводили там дезинфекцию. Певзнер сказал, что не представляет, как человек из России может отрицать события холокоста, ведь Освенцим освободила именно Красная Армия, и её бойцы свидетельствовали о происходившем в лагере. Эти слова приводит издание «Петербургский дневник». Кроме того, Певзнер намерен попросить чиновников проверить учреждения, где преподает Матвеев. Ранее в РАНХиГС открестились от взглядов профессора и сообщили, что не намерены продолжать с ним сотрудничество. В Петербургском экономическом университете, где также работает Матвеев, обещали сделать выводы после проверки его высказываний.

Добавим, что представители сообщества «Диссернет» не обнаружили научных работ Владимира Матвеева в российских библиотеках.

Статья уголовного кодекса предусматривает за реабилитацию нацизма до трёх лет колонии.