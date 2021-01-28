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Эксклюзив Эха 19:10, 28 января 2021

В непризнанной Приднестровской республики неизвестные разбили памятник герою Советского Союза Маргелову

Власти непризнанной Приднестровской республики сообщили, что неизвестные разбили памятник герою Советского Союза Василию Маргелову. Это произошло в городе Дубоссары. Проводится доследственная проверка.

Генерал армии Василий Маргелов, в качестве командующего дивизией, участвовал в освобождении юго-восточной Европы от нацистов. Долгие годы он командовал воздушными десантными войсками. Его внук, бывший сенатор Михаил Маргелов сказал радиостанции «Эхо Москвы», что возмущен произошедшим. Михаил Маргелов назвал отвратительным, когда покушаются на память тех, кто воевал против нацизма.



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