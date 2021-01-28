Росстат зафиксировал сокращение населения России в 2020 году на полмиллиона человек

Последний раз такой высокий уровень убыли населения был 15 лет назад, в 2019-ом этот показатель составлял около 36 тысяч человек. Как пишет РБК, такая динамика обусловлена тремя факторами – это уменьшение рождаемости, резкое снижение количества мигрантов и рост смертности из-за пандемии коронавируса.

