Следственный комитет опубликовал видео с признаниями вины задержанных после акций в Москве

Это уроженец Чечни Саид-Мухаммад Джумаев и 35-летняя уроженка Украины Ольга Бендас, — передает ТАСС. Суд только что арестовал Джумаева на два месяца. Молодой человек был задержан в Псковской области после того, как его объявили в федеральный розыск. Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов призвал выйти на связь уроженца Чечни, который участвовал в драке с силовиками и обещал решить его проблемы законом, если он скажет, что не поддерживает протестующих.

