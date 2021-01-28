В Москве сегодня вновь задерживают соратников политика Алексея Навального

Некоторые из них, как сообщается, стали фигурантами уголовных дел.

Еще одним подозреваемым по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбужденному после акции 23 января, стал координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов. Его задержали на 48 часов, рассказал «Новой газете» адвокат Даниил Берман. По его словам, Степанова привезли на допрос в Главное следственное управление. При этом активист должен был утром выйти на свободу после административного ареста в 5 суток.

Тем временем на обыск увезли муниципального депутата Люсю Штейн, которую ранее арестовали на 10 суток. При этом по какому делу, пока не сообщается. Также силовики пришли домой к родителям муниципального депутата Константина Янкаускаса.

В свою очередь, интернет-издание «Медиазона» сообщает о задержании менеджера штабов Навального Анастасии Кадетовой. Как отмечается, ей вменяют неповиновение полиции. Сейчас ее везут в линейный отдел в аэропорту «Внуково».

На этом фоне Следственный комитет сообщил о возбуждении еще трех уголовных дел из-за акции 23 января, на этот раз — по статье о насилии в отношении полицейских в Москве и Санкт-Петербурге.

Накануне фигурантами уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм стал брат политика Алексея Навального Олег Навальный, участница Pussy Riot Мария Алехина, юрист Любовь Соболь и глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.