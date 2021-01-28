Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что антитела к коронавирусу есть примерно у 20-25% россиян

Об этом сообщает агентство ТАСС. Антитела могут быть либо у тех, кто переболел, либо у вакцинированных. При этом, по данным правительственного сайта «Стоп коронавирус», с начала пандемии было выявлено около 3 миллионов 800 тысяч случаев инфицирования. Точное количество привитых официально не называется. Российский фонд прямых инвестиций 10 января сообщил, что были вакцинированы полтора миллиона человек. При этом 20% россиян, о которых говорит Анна Попова – это 29 миллионов человек.

